【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの停戦を巡りイスラエルを訪問中のルビオ米国務長官は24日、トランプ米政権の和平計画以外に「代替案はない」とし、イスラエルとイスラム組織ハマス双方に合意を順守するよう要求した。