パレスチナ自治区ガザをめぐるアメリカ主導の和平計画をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスが合意しましたが、イスラエルのコーヘン駐日大使はハマスに対し、「ガザから立ち去る」よう求めました。イスラエルギラッド・コーヘン駐日大使「国際社会はハマスに対し、今回の合意で署名した責任を遵守するよう、改めて要求すべきです。武器を放棄し、ガザを非武装化し、ガザから立ち去ることです」イスラエルのコーヘン駐日大使