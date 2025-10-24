ＲＩＺＩＮは２４日、オフィシャルアンバサダーを務めるモデルのくるみこと蒼瀬くるみ（３１）が「メニエール病」と診断され、治療に専念するため「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２ｉｎＫＯＢＥ」（１１月３日、ジーライオンアリーナ神戸）や、プロモーションイベント等への出演を見合わせると発表した。９月に体調不良で医師の診察を受けたところ、診断されたという。同大会の解説は、ＲＩＺＩＮガール２０２５のキャプテ