（資料写真）２４日午後５時５０分ごろ、厚木市の新東名高速道路上り線でトラック２台が絡む事故があった。けが人はなかった。神奈川県警高速隊によると、現場は片側２車線の直線。前を走るトラックに後続のトラックが追突したという。影響で、厚木南インターチェンジ―海老名南ジャンクションの上り線で約４時間、通行止めとなった。