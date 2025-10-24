友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はサークル内恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の茉莉乃は、今年大学生になりました。サークルの新入生歓迎会で、翔太さんという先輩を好きになります。ある日友だちのりえに名前を伏せて彼の話をすると、気まずそうな表情で「もしかして、翔太さ