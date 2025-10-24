ananトレンド大賞2025、美と健康のトレンドをピックアップするウェルネス部門から、今年注目を集めた“コンディショニングインナー”をご紹介します。【コンディショニングインナー】体調に合わせて、インナーでケアする時代に「着て疲労回復する」リカバリーウェアの大ヒット以来、コンディショニングウェア市場は年々拡大。パジャマやルームウェア以外のアイテムも豊富になり、デザインもおしゃれなものが多い。でも、今年の注目