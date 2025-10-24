三豊警察署 原付バイク2台を盗んだ疑いで、香川県警が14歳の男子中学生2人を逮捕しました。 警察によると2人は共謀して、10月20日から24日の間に、三豊市内の納屋の敷地内に置いていた第一種原動機付自転車（時価15万円相当）と第二種原動機付自転車（時価35万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警察の調べに対して、2人は容疑を認めているということです。