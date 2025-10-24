新日本プロレスは24日、東京・後楽園ホールで「SUPERJr.TAGLEAGUE2025」が行われた。B組公式戦で前年覇者の藤田晃生、ロビー・イーグルス組がディック東郷、金丸義信組が対戦し、11分53秒、ネ申スペシャルで勝利し、連勝で勝ち点を4に伸ばした。拷問軍HOTの悪の連係にイーグルスが捕まり、左腕を集中攻撃。場外での椅子や鉄柱攻撃にリングで金丸の関節技に苦しむ。何とか藤田につなぐも、左足を狙われ、10分すぎにはウイ