今年７月、九州電力玄海原子力発電所（佐賀県）で光を放つ飛行体が目撃された問題で、原子力規制委員会は２４日、原発を持つ電力会社などにドローン対策の強化を検討するよう文書で通知したと明らかにした。飛行体は７月２６日夜、正門付近にいた警備員が発見し、九電が規制委に通報した。施設への被害は確認されなかったが、敷地に侵入するドローンなどの飛行体への対処が課題となっている。規制委によると、警察庁からドロ