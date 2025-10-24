歌手の藤あや子さんが自身のＸで、季節のお知らせを投稿しています。 【写真を見る】【 藤あや子 】愛猫オレオが “ヘソ天ぱぁ” 「床暖つきました」で猫たち安心の秋冬へ藤さんは「床暖つきました」と一言だけテキスト。こちらも一枚だけの写真には、広々としたリビングの床に、ぽつん、ぽつんと愛猫のマルとオレオが “落ちている” 様子が写っています。 マルは手前の方で、上半身のお腹を床側にして、腰から下を半身