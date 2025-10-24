名古屋市中村区で財布を奪い、捕まえようとした男性に軽傷を負わせたとして、16歳の少年が逮捕されました。 強盗傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・愛知県愛西市に住む、ブラジル国籍で無職の16歳の少年です。 警察によりますと、少年は24日午後、名古屋駅の地下街にいた60歳の男性の現金およそ1万9000円などが入った財布を奪い、その後、捕まえようとした男性にけがをさせた疑いが持たれています。 男性は財布をすり取