正月にかかせないもち。そのもちに使われるもち米の新米が出回り始めていますが、主食用のコメと同様に価格が高騰しています。書き入れ時を前に頭を悩ませる県内のもち販売店やもち米を作っている農家の反応です。立ち上る湯気のなか、もちつき機の音が響きます。県内のもち販売店で作る組合の会長を務めている滑川市のせんぼ製菓舗です。早朝から、もちや赤飯づくりに大忙しです。もち好きと言われる富山県民。富山市は、去年の全