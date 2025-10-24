群馬県民のアイデアが詰まった発明品約１９０点を楽しむことができる「県創意くふう作品展」が２４日から始まりました。 この作品展は、ものづくりの楽しさを知ってもらおうと、県発明協会が毎年、県民から発明作品を募集しているものです。今年は「児童生徒の部」と「一般の部」に合わせて１９１点が寄せられ、このうち５８点が入賞しました。 「児童生徒の部」で最高賞を受賞した、高崎市立北部小５年・新井陽葵さんの作品は、