長年にわたり日航ジャンボ機墜落事故の教訓を伝え警察学校の研修に貢献したとして、上野村「御巣鷹の尾根」の管理人・黒沢完一さんに感謝状が贈られました。 県警察学校の大木晋学校長から感謝状が手渡されたのは、「御巣鷹の尾根」の管理人を務める黒沢完一さん（８２）です。黒沢さんは２００６年から２代目の管理人として約２０年にわたり登山道や墓標の整備を行っていて、新人警察官の研修でも事故の教訓を伝え続けてきました