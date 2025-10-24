群馬県内でもクマによる被害が相次ぐ中、クマの習性などを学ぶ研修会が富岡市で行われました。 この研修会は、ツキノワグマに対する知識を学び個人や地域での対策を考えてもらおうと、県が初めて開いたものです。ことし６月にクマが目撃された富岡市妙義地区の小中学校の教員やＰＴＡ、自治会などから２５人が参加し、野生動物の研究調査をしている自然環境研究センターの澤邊佳彦さんからツキノワグマの生態について説明を