群馬県は２４日、ことし４月に採用した児童相談所の会計年度任用職員が、不同意わいせつの疑いで逮捕・起訴され有罪判決を受けていたと発表しました。 不同意わいせつの罪で有罪判決を受けたのは、県の児童相談所の会計年度任用職員だった奥野光裕元職員（６８）です。県によりますと奥野元職員は、採用前の３月１日、知人女性に車の中で同意がないままキスをするなどして不同意わいせつに問われたものです。元職員は５月に不同意