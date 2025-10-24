（株）阪神服装（西宮市）は１０月２４日、事業を停止し、破産手続きを幸寺覚弁護士（弁護士法人東町法律事務所、神戸市中央区京町８０）に一任した。負債総額は６２億６１７０万円（２０２５年５月期決算時点）。１９７３年創業の婦人服製造販売業者。幅広い世代を対象とし、商社経由によるＯＥＭなどを主体に展開してきた。事業拡大により２０１１年５月期には売上高は１１億９６１６万円を計上した。その後、アパレル業