前橋市の小川市長が市の既婚男性の職員とラブホテルで面会していた問題で、議会から、辞職して出直し選挙を求められたことを受けて小川市長は２４日、市民との対話集会を開いて判断する考えを示しました。 この問題を巡っては、前橋市議会の最大会派を含む７つの会派が２２日、小川市長に対して自ら辞職して選挙で民意で問うよう求める文書を提出しました。先週、続投を表明した前橋市の小川市長ですが２４日の定例会見で、辞職や