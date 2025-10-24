10月4日姶良市のコンビニエンスストアに押し入り現金を奪って逃走したとして男（44）が強盗などの罪で起訴されました。強盗と銃刀法違反の罪で起訴されたのは本籍が錦江町で住所不定の無職・郷原高久被告（44）です。郷原被告は10月4日姶良市平松のコンビニエンスストアで男性店員に刃渡り約12センチの果物ナイフを突き付け、金を出せと脅し、レジにあった現金4万5000円を奪って逃げたとして逮捕されていました。鹿児島地