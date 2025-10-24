生協とJAグループが地域農業の課題解決などを目的とした連携協定を結びました。締結式に参加したのは「JAグループ広島」に加盟する2団体と「生協ひろしま」です。協定は地産地消の推進や、食育活動、災害時の協力など7項目です。3つの団体はこれらの取り組みを通し、農業の担い手不足の解消や米の安定供給につなげていきます。■安藤重孝県本部長「今回の包括的連携協定は同じ協同組合の仲間として地域農業の全体の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 2. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
- 3. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
- 4. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 5. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
- 6. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 7. 股間にメニュー表 男性が謝罪
- 8. トヨタ「スープラ」生産終了へ
- 9. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
- 10. 城田優、複雑な家庭環境を告白
- 1. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
- 2. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
- 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 4. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
- 5. 股間にメニュー表 男性が謝罪
- 6. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
- 7. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 8. 田原氏不適切発言の番組打ち切り
- 9. 培養室で死亡 酸素欠乏の可能性
- 10. 八ケ岳で男性死亡「息苦しい」
- 1. 立憲民主党の水沼秀幸、信表明演説に参加！ユーザーからは「野次がうるさかった」との反応も
- 2. リニア工事が原因か 各地で異変
- 3. クマ被害に「自衛隊使うべき」
- 4. 政府「国家情報局」を創設へ
- 5. 田久保市長が書類提出→失笑の嵐
- 6. 所信表明に「中国嫌いなんだな」
- 7. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
- 8. 独裁ではないか 政権の姿勢批判
- 9. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
- 10. 露 日本は平和条約締結に賛成
- 1. NBA監督ら37人逮捕 ゲーム不正
- 2. 中国 高市首相の所信表明に反論
- 3. わずか7分で155億円 甚大な被害
- 4. ジバンシィ氏 韓国人女性と挙式
- 5. 初来日 お好み焼きを食べて絶賛
- 6. インドでバス炎上 乗客20人死亡
- 7. 小学生ら10人超はねられる 中国
- 8. あられもない姿に改造されてしまった大人テイストなバービーたち
- 9. 【韓国BBS】台湾の人気司会者が反韓デモ「台湾も日本も呆れる」
- 10. 「中国危機」が誇張されすぎ！？ 何を今さら「経済リスク懸念」＝中国メディア
- 11. 木箱にお酒を入れて飲む日本人・・・一体何の意味があるの？＝中国メディア
- 12. 心停止の3歳児が奇跡の回復
- 13. スポンジ食べる「異食症」英女性
- 14. メスのハエをゾンビ化させた上にオスに「屍姦」させる恐怖の寄生菌の習性が明らかに
- 15. 映像作品に「カメラを傾けたシーン」が出てくる理由とは？
- 16. Googleが組織的に証拠を隠滅したとして判事が新たな捜査の実施を明言
- 17. 無料で画像生成AIと組み合わせてマンガ風コマ割りのデザインが作成可能な「Manga Editor Desu!」
- 18. 音楽を聴いても全く感情が揺さぶられない「音楽性無快感症」とは？
- 19. 米政権 露の無人機攻撃支援か
- 20. 社会的つながりを保つことが生物学的な老化を遅らせるカギかもしれない
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
- 3. 同じ職種でも年収に100万円の差
- 4. プロ野球で最も選手が集う高校
- 5. 実家1週間滞在で請求 妥当な額
- 6. 「百貨店アパレル」消滅した理由
- 7. 昭和な八百屋 大手が開業した訳
- 8. 知的財産権に無知 成功前に悲劇
- 9. 鹿児島｢鉄道廃止｣と関係なく発展した街の現在
- 10. ◎午後１時現在の値上がり値下がり銘柄数
- 11. CA社「ポスト藤田」の座は誰に
- 12. 紙容器の水が拡大 “脱プラ”ニーズとらえる 浮世絵シリーズに第2弾 サクラ食品工業
- 13. ネトフリで話題｢地面師たち｣に何だかモヤる背景
- 14. 千里中央､北大阪急行延伸で｢地盤沈下｣進むのか
- 15. ｢自分の部下はアホばかり｣と嘆くのは大間違い…有能なリーダーの周りにはアホが集まりやすい納得の理由
- 16. メルカリは続伸、越境取引を通じて台湾に進出
- 17. 1歳の息子のために、ファミレスに手作りご飯を「持ち込み」したいです。これってマナー違反でしょうか？
- 18. IZUMIYA 小田原本社で展示会 ユーザー1600人超が来場
- 19. やっぱり快速を減らして各駅停車を増やすのはおかしい…JR東日本による京葉線ダイヤ改正を徹底検証した答え
- 20. 中居氏 稚拙引退報告に滲む本音
- 1. ダイソーのカードホルダーが便利
- 2. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
- 3. 財布にスッと書けるミニマルペン
- 4. 機械学習を簡素化 OSSを紹介
- 5. iPhoneでVHS画質ビデオを撮る VHS Camcoder アプリ。音もちゃんと劣化
- 6. スマホ版マリカー 映像が流出
- 7. ショートフィルムを贅沢に味わえた５日間 品川国際映画祭が本日終了
- 8. モトローラ、6.3型の3眼スマホ「moto g8 plus」を3万円台で発売
- 9. 10歳の少女は隠語として「コールスロー」などを使った性的なメッセージを10代の少年よりも高い頻度でやり取りしている
- 10. Chrome拡張機能をスッキリ整理
- 11. 最先端の都市型スマートビルにはロボット、AI、IoT技術が満載 9月開業の「東京ポートシティ竹芝オフィスタワー」の最先端技術
- 12. 【Amazon得報】本日限り！ スタンド付属する布製ハンモックセットが18%オフの7,400円！
- 13. Bluetoothでスマホ連携、新世代ポラロイド「Polaroid Now+」 24,750円
- 14. ウクライナへの侵攻により、ロシアの宇宙開発は衰退の一途をたどることになる
- 15. “あの”圧倒的背徳感メニューを好きなだけ！焼肉ライク、時間内無制限の焼肉食べ放題プラン
- 16. 音楽制作のプロが語る、ソニー新モニターヘッドホン「MDR-MV1」の底力
- 17. スマホで撮影した写真が対象。若手クリエイター向け「Xiaomi U30 Photo Contest 2024」 受賞者にはXiaomi 14 Ultraを進呈
- 18. ザバスがAmazonで最大42%オフに
- 19. Amazonでゼンハイザーが45%OFFに
- 20. Championやヘインズが最大46%OFF
- 1. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
- 2. 大谷に「なぜ私を憎むのですか」
- 3. 山本由伸 大谷は信じられない
- 4. 高橋藍 セクシー女優と二股報道
- 5. 「浮気男クズ」高橋藍の過去発言
- 6. 阪神 ドラフトの外れ1位には
- 7. WS直前に激震 ド軍主力投手離脱
- 8. 楽天1位の投手 三木監督から期待
- 9. 男子バレー 田村保乃が語る心境
- 10. 横浜M 25日ホーム広島戦は「キッズスタジアム」開催 ポケモン、ウルトラマンゼロ、中澤佑二氏が来場
- 11. ラグビー日本 新戦力に期待の声
- 12. 谷原秀人は46位で予選通過 チャウラシアが首位キープ
- 13. フィルミーノ、「針の穴を通す」技ありシュート！こりゃGKもお手上げ
- 14. 【MLB】前田健太、6回途中5失点で降板 アストロズ相手に8勝目ならず
- 15. ヨガをさぼったら罰金！プレミアリーグ躍進チームの「秘訣」がおもしろい
- 16. 投げキスで敗北 英ラグビー悲劇
- 17. 兄アドミラブルを越えるか。エスポワールは「予測不能」も調教は絶好
- 18. 香川、ドルトムントでブレイク中のFWを称賛「欧州No.1のストライカーになる」
- 19. 貴乃花部屋の暴行事件 まだある?
- 20. レアルvsバルサ、”ポジション別歴代ベスト選手”を英メディア選出 クリロナは無念の…
- 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 2. 城田優、複雑な家庭環境を告白
- 3. はらぺこツインズ 活動休止発表
- 4. 田中みな実 多発する「不仲説」
- 5. ミセス大森の報告に「早すぎw」
- 6. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
- 7. 河合郁人の強烈「束縛」ドン引き
- 8. 赤西 「濡れ場」全カットに嘆き
- 9. 卑劣だった中居氏 国分との違い
- 10. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
- 1. いまラブホ入りました 現場緊迫
- 2. 「佐世保」はなんて読む？一発で読める？
- 3. 7児の母が第8子妊娠 歩くの困難
- 4. 森香澄が纏う新作「lunar」登場
- 5. 「昼メシの流儀」アニメ化へ
- 6. 「トーガ」が造形作家 NAGNAGNAGの没後初の展覧会を開催、ソフビ全4作を展示販売
- 7. ローソン100 ドラクエとコラボ
- 8. 冬になる前にやっておきたいこと／スズキさんと金曜の午後 vol.171【連載マンガ】
- 9. 相性が良いはずなのに長続きしない。「別れる運命」にあるカップルの共通点
- 10. 「忍者めし」 新味はモリンガ
- 11. ブレンディのコンビニ限定ボトルコーヒー「挽きたてプレミアムブラック」
- 12. 人気店のレア「生食パン」が美味
- 13. 台湾の定番グルメを堪能！台東市内の周遊旅にオススメのスポット4選
- 14. お菓子ラッピング◎ハロウィン用
- 15. 低身長コーデ ゴムが秘密兵器
- 16. 顔面偏差値はどう診断する？気になる基準や上げるコツを教えます！
- 17. むくみ解消に効くコンビニ食
- 18. 今すぐ試したい！印象を変えてくれるおしゃれな長さ別シースルーバング
- 19. 竹内涼真＆中条あやみに迫る絶体絶命の危機！2人の運命は一体どうなる？《君と世界が終わる日に第4話あらすじ》
- 20. 国内ホテル初進出！スイス高級ティーブランド「SIROCCO」を先取りできるアフタヌーンティーが登場！