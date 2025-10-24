生協とJAグループが地域農業の課題解決などを目的とした連携協定を結びました。締結式に参加したのは「JAグループ広島」に加盟する2団体と「生協ひろしま」です。協定は地産地消の推進や、食育活動、災害時の協力など7項目です。3つの団体はこれらの取り組みを通し、農業の担い手不足の解消や米の安定供給につなげていきます。■安藤重孝県本部長「今回の包括的連携協定は同じ協同組合の仲間として地域農業の全体の