ここ数日は秋も深まり、日が暮れるのが早くなってきました。 そんな秋の夜空でめったに見られないものが確認されました。 こちらの写真は「レモン彗星」をとらえたものです。 県天文協会の松本直弥会長によって23日夜、佐世保市で撮影されました。 少し薄緑に光る姿は、とても幻想的に見えます。 国立天文台によると「レモン彗星」は、今年1月にアメリカのレモン山天文台で発見されたことから、“レモン彗星” と呼