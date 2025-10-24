WEST.の神山智洋（32）が24日、一般女性との結婚を発表した。過去に出演していたテレビ番組では自身の結婚願望について語っていた。自身が楽器演奏が好きとあって「楽器弾いてる女性の方が凄い好きなんですよね」と熱弁。好意がある人を食事に誘う方法はメールか電話かというテーマでトークした際には、「間違いなくメール」と断言。「（出演当時に）もう31歳なんでグイグイいけない」と年齢を気にしてか、気になる女性に