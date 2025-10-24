7人組グループ・WEST.の神山智洋（32）が24日、結婚を発表した。お相手は一般女性としている。所属するSTARTO ENTERTAINMENTのタレントとしては関西出身のグループの結婚が続いており、14日にはSUPER EIGHT・村上信五（43）が発表。異例の10日間で2人の結婚発表となった。【写真】エッジの効いたTシャツがクール！アクセサリーもおしゃれな神山智洋今年は1月に同グループの桐山照史が元バレーボール女子代表の狩野舞子と、2月