きのう行われた、プロ野球ドラフト会議。“滝行”でドラフト成功を祈願した、若狭敬一キャスターも見守る中、ドラゴンズが1位指名したのは… 【写真を見る】若狭敬一アナの“滝行効果”か 青学･中西聖輝投手を単独指名 2位指名･櫻井頼之介投手は“即戦力右腕” 3位指名･篠粼国忠投手は193㎝ 最速157キロ （アナウンス）「中西聖輝 投手・青山学院大学」（若狭）「きた～～～！ 一本釣