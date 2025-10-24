お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、22日深夜に放送された読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。妻の苦労話を語った。相談者の「悩み」に電話で助言するなど寄り添う番組。この日は30代女性の「PTA」に関する悩みで「同じPTAの役員が仕事をしない」というものだった。これに吉田は「俺も嫁さんが、全く同じ流れで」と、断れない状況で引き受けたことを振り返り「ずっと文句言うてたな」と