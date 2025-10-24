衆院本会議で就任後初めての所信表明演説をする高市首相＝24日午後茂木敏充外相は24日の記者会見で、27日から来日するトランプ米大統領に対し、高市早苗首相が北朝鮮による日本人拉致問題解決に向けた協力を要請するとの見通しを明らかにした。「トランプ氏はこれまで積極的に北朝鮮に働きかけてくれた。改めてお願いする」と述べた。首相就任直後のトランプ氏来日に関し、茂木氏は「日米同盟の強化や、自由で開かれたインド太