九州電力は川内原発の使用済み核燃料を一時的に保管する施設を新たに設置するため24日、設置に必要な許可を国の原子力規制委員会に申請しました。 川内原発では使用済み核燃料を水で冷やして保管する燃料プールの貯蔵量が先月時点で、1号機が75%、2号機が80%となっています。 使用済み核燃料を再処理する青森県・六ヶ所村の工場の整備がこれまでに繰り返し延期されている中、九州電力は使用済み核燃料を水を使わずに冷やし