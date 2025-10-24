エプソン販売は10月24日、A3対応のインクジェット複合機「カラリオ EP-988A3」を発表した。A3サイズのプリントに対応したモデルで、A3やB4サイズの原稿を二つ折りにしてスキャンしてA3/B4でプリントする等倍コピー機能を備えた。学習教材を利用する機会の多いファミリー層に訴求する。価格はオープンで、実売価格は43,340円前後。発売は11月20日。A3/B4の学習教材を等倍コピーできるA3インクジェット複合機「カラリオ EP-988A3」6