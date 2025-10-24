屋久島と十島村では、断続的に雨雲がかかり続けており、大雨となっています。 土砂災害に厳重に警戒が必要です。 屋久島と十島村では大雨となっており、県の雨量計では、24日屋久島町で1時間に81ミリの猛烈な雨が降りました。 屋久島町尾之間の、72時間雨量は333ミリで、観測史上1位を記録しました。土砂災害に厳重な警戒が必要です。 Q.10月の長雨は？ （屋久島町民）「珍しい。フェリーが止まれば、島民は結構大変