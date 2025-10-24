24日、鹿児島市内は曇り空でしたが、鮮やかなコスモスが見ごろを迎えています。 鹿児島市下福元町の慈眼寺公園です。およそ4万本のコスモスが7分咲きです。ことしは夏の気温が高く例年より1週間ほど遅い見ごろとなりました。 24日朝は、鹿児島情報高校の生徒が校外学習に訪れ、秋を感じながらコスモスの撮影を楽しんでいました。 （情報高校2年生） 「彩りがよく、秋にピッタリ」 「小さいときにおじいちゃんと来たことがある