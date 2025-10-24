警察官などになりすまし、県内の高齢者から現金をだましとろうとした詐欺や詐欺未遂の疑いで台湾人の男女が逮捕されました。 逮捕されたのは自称台湾国籍の42歳の男と44歳の女です。 県警によりますと女は犯行グループと共謀し今月、南さつま市の80代の女性に対し、警察官になりすまして捜査を装う電話をかけ現金をだまし取ろうとした疑いです。 県警はだまされたふり作戦を開始し、22日、女性の自宅敷地内に置いた現金お