格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」は２４日、ＲＩＺＩＮオフィシャルアンバサダーのくるみ（蒼瀬くるみ）がメニエール病の診断を受けたため、治療に専念すると発表。１１月３日「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２ｉｎＫＯＢＥ」、また付随するプロモーションイベント・番組等への出演は見合わせることとなった。なお同大会の解説は、ピンチヒッターとしてＲＩＺＩＮガール２０２５のメンバーでキャプテンを務める武井さら（た