鹿児島市はホテルなどの宿泊者に課す「宿泊税」の導入を検討しています。24日の検討委員会で、1人1泊につき200円という方向性でまとまりました。 鹿児島市は、持続可能な観光振興のため、市内のホテルなどの宿泊者に課す「宿泊税」の導入を検討しています。 宿泊税は観光振興などのため自治体が独自に導入できるもので、県内では指宿市、奄美市、与論町、霧島市で検討が進められています。全国では現在、東京、大阪、福岡の3都府