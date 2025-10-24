酒気帯び運転で女性をはね死亡させた疑いで、車を運転していた男が24日、送検されました。 過失運転致死と酒気帯び運転の疑いで送検されたのは、霧島市隼人町見次の自称飲食業・牧野寛斎容疑者（38）です。 霧島警察署によりますと、牧野容疑者は23日午前4時半前、霧島市の市道で、酒を飲んで車を運転し、霧島市国分重久の飲食店従業員・山下向日葵さん（24）をはね死亡させた疑いがもたれています。 警察の調べに対して、牧野