【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品に出演し、声優ユニット・TrySail(トライセイル)としても活躍する人気女性声優・夏川椎菜の4thアルバム『CRACK and FLAP』が2026年2月4日にリリース決定！前作「ケーブルサラダ」から約2年半ぶりとなるオリジナルフルアルバムのリリースとなる。本アルバムには、すでに新たなライブアンセムとして人気を得ている「シャドウボクサー」、不穏な世界観が漂う「「 later 」