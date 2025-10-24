10代の女性の体を触るなどした疑いで、警察は24日、瀬戸内町に住む77歳の無職の男を逮捕しました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、瀬戸内町古仁屋の77歳の無職の男です。 県警によりますと、男は10月下旬、鹿児島県内の屋外で、県内に住む10代の女性の体を触るなどわいせつな行為をした疑いです。 女性の家族から警察に通報があり、目撃者の証言や防犯カメラの映像などから男を逮捕したということです。女性にケガはあ