アメリカ・サンディエゴ在住の俳優、武田久美子さん（57）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。サングラス姿のプライベートショットを披露した。「8月下旬から既にハロウィンカラーです」武田さんは、「最近こちらSan Diegoもグッと秋めいて来ました」と報告し、サングラスをかけた黒いワンピ姿を投稿。「日本も少し涼しくなってきた様ですね」といい、「こちらは8月下旬から既にハロウィンカラーです」とつづっていた