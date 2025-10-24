来年3月1日に開催される鹿児島マラソンのランナーを応援しようと鹿児島市内の幼稚園児がイラストを描きました。 イラストは毎年、全国から訪れるランナーを応援しようとおもてなし広場となる中央公園に大会前日と当日に飾られています。 24日は鹿児島市の和光幼稚園の年長組の園児およそ60人が、桜島をバックに走る様子や「がんばれ」の言葉を沿えて絵を描きました。 （園児） 「うちわを持って応援しているところ