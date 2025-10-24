秋田朝日放送 市街地での出没が続いています。秋田市保戸野の住宅の敷地に２頭のクマの親子が入り込み、駆除されました。 午前１０時半ごろ、秋田市保戸野の住宅街でクマ１頭が走る姿を視聴者のカメラがとらえました。県や警察によりますと、24日午前４時すぎから秋田市保戸野中町の住宅地でクマの目撃が相次いでいて、午前１１時半すぎに住宅と住宅の間にクマが入り込んでいるのが確認されたということです。クマは体長お