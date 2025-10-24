デビュー30周年記念での黒夢の再始動と並行し、昨年から今年にかけて約100公演のロングツアーをおこなっている清春さんが、2026年の新たなツアー「余る程に楽園」を発表しました。清春さん◆デビュー33年目！ 精力的な活動、その意図とは？清春さんは近年、自身の活動において、しばらく訪れていなかった各地方への再訪を実現させています。これは、この数年の活動が、これまでの自身のキャリアを総括するフェーズに入っていること