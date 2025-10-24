秋田朝日放送 24日昼前、東成瀬村田子内で男女４人が相次いでクマに襲われうち１人が搬送先の病院で死亡しました。事故発生からおよそ２時間後、ハンターによりクマは駆除されました。 けたたましいサイレンの音が鳴り響く東成瀬村田子内。役場からわずか３００ｍほどの村の中心部で男女４人が相次いでクマに襲われました。消防によりますと、午前１１時１０分ごろ、近くに住む人から「クマに襲われている人がいる」