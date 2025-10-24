およそ600万円をだましとったとして逮捕された自称・祈とう師の女。自分には手に負えない悪霊がいて、有名な宗教家を紹介するなどと話し、金を振り込ませたとみられています。上着を頭からかぶり目元を隠す女。詐欺の疑いで逮捕・送検された愛媛県西条市の無職、自称・祈とう師の渡部千登勢容疑者（58）です。■「守護霊がいるからおはらいできる」宮城県仙台市に住む50代の女性から、およそ600万円をだましとった疑いがもたれてい