7人組グループ・WEST.の神山智洋さん（32）が24日、所属事務所の公式サイトで結婚を発表しました。お相手は一般女性ということです。【以下、神山さんのコメント全文】平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまい