ソフトバンクの小久保裕紀監督が２４日、２３日のドラフト会議で１位指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）について初めて言及。「尊敬する人が孫正義というのは、普通の人（野球選手）とちょっと違う」と笑顔で語った。指揮官は日本シリーズの準備に専念するためドラフト会議を欠席しフロントに一任。高校通算１４０本塁打の大砲について、印象は「見たことがないので分からない」と話すにとどめた。来年７