「漫画アクションカップ」（２４日、戸田）松田真実（２４）＝愛知・１３１期・Ｂ１＝が初日５Ｒで、２コースから差すと一気に加速して１着。好発進を決めた。「エンジンがエグいです！Ｓは全速で行きました。行き足がめちゃくちゃいいし、上がりタイムも良かった」と舟足に抜群の手応えだ。上がりタイムは１分４７秒５。戸田の（現行エンジン）レコードに０秒２に迫る好タイムだった。「タイムが出る時季なので、１着の時は