武道キャスタースタジオには、気象予報士の平島さんです。きょうは、きのうに続いて秋晴れが広がりましたね。平島健一気象予報士青空のもと、富山市の五福公園に行ってきました。モミジなどが少しずつ色づき始め、ハナミズキも赤い実をつけていました。また、園内にはおよそ120本のイチョウが植えられていて、黄色く色づいた葉が日差しを受けて輝いていました。武道キャスター真っ青な空と黄色のコントラストがきれい