クマによる人的被害が相次ぐ中、映画「ヒグマ！！」の製作委員会は２４日、１１月２１日に予定していた公開を延期すると発表した。映画は、闇バイトがヒグマに襲われるスリラー。製作委員会は公式サイトで、「現実の被害が続く状況を真摯（しんし）に受け止め、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」などとしている。