元ＡＫＢ４８の板野友美が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「友ｃｈｕｂｅ【板野友美】」を更新した。板野は、視聴者の「モヤモヤ」を紹介しつつ、自身の「最近のモヤモヤ」も告白した。「こないだね。モヤモヤしたことで言うとね。タクシー乗っててね？」と同乗していたスタッフと回想。「子どもの幼稚園の迎えの時間が迫ってたから『ちょっと、急いでください』みたいな言ってて。『道もこういうルートで行ってくだ