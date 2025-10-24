ロシアのペスコフ大統領報道官（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は24日、高市早苗首相が所信表明演説で、ロシアとの領土問題を解決し平和条約を締結する方針を示したことを歓迎した。「われわれも日本との平和条約締結を支持している」と記者ブリーフィングで述べた。高市氏の首相就任後、ロシア大統領府が対日関係に言及したのは初めて。ペスコフ氏は、日本がロシアに非友好的な立場をとり、過去数