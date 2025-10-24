ブライトンに所属する日本代表FW三笘薫は3試合連続の欠場を余儀なくされる可能性があるようだ。24日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。今シーズンも左サイドで違いを生み出し、ブライトンの攻撃を牽引している三笘。プレミアリーグ開幕から6試合連続でスタメンに名を連ねると、第3節マンチェスター・シティ戦で決勝点をアシストし、続く第4節ボーンマス戦では右サイドからのクロスに頭で合わせて初ゴールをマ